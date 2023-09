Émigration : L’Europe ne veut plus de la «misère du monde»

Les européens ne veulent plus de l’émigration. Du moins c’est ce que semble dire dire le Président français, Emmanuel Macron. Invité sur la TF1, il a fait savoir à qui veut l’entendre que l’Europe «ne peut plus accueillir toute la misère du monde».

«L’Europe est le continent qui fait le plus, nous Français faisons notre part, on accueille de plus en plus d’enfants», a déclaré Emmanuel Macron sur TF1 et France 2. «Mais on doit aussi être rigoureux, on a un modèle social généreux, et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde».

«On ne peut pas avoir de réponse franco-française», a-t-il aussi affirmé. «Nous devons jouer notre rôle en Européens et ne pas laisser les Italiens seuls. On doit avoir une approche cohérente avec les pays d’origine».

«La plupart des migrants venaient d’Afrique subsaharienne, où les pays ont l’aide au développement. Nous devons dire : “On vous aide, mais vous devez nous aider à démanteler les réseaux’’» de passeurs. Emmanuel Macron évoque ainsi une «première bataille». Une seconde bataille concerne les «pays de transit», tels que la Tunisie ou l’Algérie. «Je veux qu’on leur exporte des experts et du matériel» pour démanteler ces réseaux, indique-t-il. «Je veux proposer des partenariats et des moyens pour éviter ces départs. Et quand ils arrivent, on doit avoir une politique européenne».