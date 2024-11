Emigration : Mouhamadou Lamine Bara partage la réponse des nouvelles autorités

FACE A LA MIGRATION CLANDESTINE, LA REPONSE DES NOUVELLES AUTORITES PARTAGEE PAR M. MOUHAMADOU LAMINE BARA LO DG ONFP A LAS PALMAS

Intervenant lundi dernier au séminaire sur la migration à Las Palmas (Espagne), M. Mouhamadou Lamine Bara LO, Directeur Général de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP) assure que les nouvelles autorités viennent de poser les jalons d’une réponse dans la durée à travers la vision Sénégal 2050. Ce référentiel diagnostique l’état du pays et se projette sur les 25 prochaines années, a expliqué le Directeur Général de l’ONFP qui voit des similitudes entre l’émigration et l’exode rural. Selon lui, ce sont les mêmes problèmes en ce sens qu’au Sénégal tout le monde veut aller vers la capitale alors qu’elle fait moins d’1% de la superficie du territoire mais concentre plus de 20% de la population.

Dakar cristallise l’espoir économique au Sénégal, à l’image de l’attrait que l’Europe exerce sur nos concitoyens, poursuit le panéliste pour qui le nouveau référentiel prône d’abord un aménagement du territoire durable et optimal en vue de créer l’activité économique et l’espoir dans toutes les régions du Sénégal. C’est à ce titre, ajoute-t-il, que huit (08) pôles économiques ont été définies en fonction des spécificités locales et sont spécialisés dans l’agriculture et l’élevage, la plateforme logistique, le tourisme, etc.

Devant son auditoire, le Directeur Général de l’ONFP indique que l’axe le plus important dans le nouveau référentiel est le capital humain à travers la santé, la protection sociale, l’éducation et la formation. L’Etat compte en priorité mobiliser ses ressources propres dans ce domaine, a-t-il assuré avant d’annoncer l’objectif de former dans les vingt cinq (25) prochaines années cinq (05) millions de techniciens dont 700 000 entre 2025-2029 comme stipulé dans le plan quinquennal.

Pour concourir à l’atteinte de ces objectifs extrêmement importants, l’accès géographique à la formation professionnelle constitue un levier déterminant. A ce niveau, fait remarquer M. Mouhamadou Lamine Bara LO, le Ministère de la Formation professionnelle dispose d’un réseau de 135 centres de formation professionnelle (CFP) et autant ou plus dans le privé avec un cycle diplômant de 2 ou 3 ans. Quarante (40) autres sont prévus d’ici 2028, a-t-il aussi annoncé avant d’insister sur la nécessité de renforcer la formation qualifiante, cœur de métier de l’ONFP qu’il dirige. La formation qualifiante touche plus les publics n’ayant pas duré à l’école avec un niveau scolaire peu élevé, formés dans le tas mais qui sont des sénégalais et ont besoin d’être accompagnés par l’Etat, a soutenu le Directeur Général. Pour lui, ces jeunes représentent la grande masse et doivent être orientés dans un circuit de formation professionnelle répondant aux besoins de leur pôle-territoire. Evoquant la croissance démographique qui passe de 18 millions à un peu plus de 30 millions d’habitants en 2050, anticiper la question de la sécurité alimentaire est d’une importance capitale avec l’agriculture et l’élevage a martelé M. Mouhamadou Lamine Bara LO qui n’a pas manqué de mentionner l’industrialisation notamment dans le domaine des mines entre autres comme une option résolue des nouvelles autorités.

Le Directeur Général de l’ONFP s’exprimait à l’occasion du séminaire sur la migration organisé les 25 et 26 novembre 2024 par le Gouvernement des Îles Canaries avec Casa Africa.

Moustapha NDIAYE

Journaliste