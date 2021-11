En 2015, il enterre sa femme…Il la retrouve en 2021 avec un homme

Un homme qui pensait avoir enterré sa femme il y a de cela 6 ans, découvre la supercherie dont il a été victime depuis 2015.

La scène se déroule à Nairobi, capitale du Kenya, un pays d’Afrique de l’Est. Un homme identifié comme Uchenga Ikahiru âgé d’une quarantaine d’années, a vu sa femme supposée décédée, Laira Abigail, dans les bras d’un autre, après une longue période d’ignorance.

Selon Unchenga, il avait passé beaucoup de temps avec elle avant sa fausse mort en 2015. Il a dit qu’il était choqué lorsqu’il l’a confrontée et lui a demandé si c’était elle et elle a répondu par l’affirmative. L’homme déclare : ” Je ne peux pas en croire mes yeux après l’avoir vue, elle a été enterrée et tous ses droits funéraires ont été faits, elle ne peut pas nier, c’est elle.”

Des sources déclarent que la femme avait simulé sa propre mort pour fuir son mari. Ayant marre de la vie conjugale qu’elle menait avec son mari légal, la femme avait prévu de divorcer de ce dernier, pour être avec son amant mais il lui a refusé le divorce à plusieurs reprises.

Abigail a également confirmé cela et a déclaré : « C’est vrai, je devais le faire à cause de la façon dont j’ai été traitée dans ce mariage, je n’ai jamais eu le bonheur dans ce mariage et je voulais la liberté ».

La femme, fustigée par la vindicte populaire, bénéficie du soutien de certains proches, avec qui elle soulageait les peines reçues de