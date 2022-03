En colère, il sectionne son pénis, pisse du sang et

Le 15 mars 2022, une tragédie s’est produite dans la région de Duékoué, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Un jeune homme s’est sectionné le pénis après une vive dispute avec sa sœur.

L’affaire a fait grand bruit dans le village de Pinhou dans la région de Duékoué. Dans un accès de rage, un homme lui a sectionné les parties intimes à coups de machette. Le jeune homme s’est coupé après une dispute avec sa sœur. Le surnom de l’homme était « Cafoule ». Il a fait cela aux siens parce qu’il voulait protester contre l’humiliation que sa sœur lui avait faite.

Tout a commencé vers 16 heures le mardi 15 mars. Après une vive dispute entre le jeune homme et sa sœur, celle-ci s’est terminée à la chefferie du village. Après des explications de toutes parts, les notables du village ont donné raison à la sœur. Le jeune homme, qui espérait un procès en sa faveur, fut aussitôt réprimandé par les sages.

L’homme n’a pas pu digérer la situation et a refusé d’être humilié d’innombrables fois. Il a perdu son calme et a décidé de se suicider. Puis il a attrapé une bouteille et l’a écrasée sur sa tête. Malgré les effusions de sang, ce dernier n’a pas trouvé la méthode efficace pour lui ôter la vie.

Alors « Cafoule » fait plus peur que le premier acte. Par conséquent, il créera l’inimaginable et l’irréparable. Désespérément, il a saisi une machette pointue et a sectionné ses parties intimes. Face au choc, il perdit ses forces et s’évanouit.

Il a été immédiatement chargé dans une brouette et emmené au centre médical le plus proche. Après les premiers soins, il a été évacué vers l’hôpital général de Duequa, où les médecins lui ont placé une sonde et il peut…Lire la suite ici