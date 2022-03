Nigeria : la mère aide son fils cybercriminel à voler des millions…

Debest Osarumwense, mère d’un cybercriminel, Endurance Osarumwense, a été condamnée mardi 29 mars à cinq ans d’emprisonnement par le juge M. S. Shuaibu de la Haute Cour fédérale siégeant à Benin City, au Nigeria.

La mère a été mise en accusation par le commandement de zone de la Commission anti-fraude pour avoir aidé son fils à recevoir la somme de 91 296 150 nairas (quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingt-seize mille cent cinquante nairas) étant le produit de ses activités criminelles.

L’accusation portée contre elle se lit comme suit : « Vous, Debest Osarumwense (f) entre le 2 janvier 2020 et décembre 2021 dans l’État d’Edo relevant de la compétence de cette honorable cour, avez pris possession de la somme totale de 91,296,150.00 nairas sachant que cela représente le produit d’une conduite criminelle d’Endurance Osarumwense (votre fils) à savoir : la cybercriminalité et a ainsi commis une infraction contraire à la loi et punissable en vertu de l’article 17 (b) de la loi économique et Loi de 2004 sur la création de la Commission des délits financiers ».

Lors de sa comparution, l’accusée a plaidé coupable. Compte tenu de son plaidoyer, l’avocat de l’accusation, I. K. Agwai, a prié le tribunal de la déclarer coupable et de la condamner en conséquence.

Le juge Shuaibu a reconnu la mèrecoupable et l’a condamne à cinq ans d’emprisonnement avec une option d’amende de 1 million de nairas. Elle doit également faire confisquer le solde de son compte bancaire au profit du…Lire la suite ici