Enjeux des élections législatives : vérité transparente des urnes au 31 juillet

Base d’appui : Sourate Le Saint Coran Sourate 103 : AL-ASR (LE TEMPS) 3 versets – Pré-Hégire – 1. Par le Temps 2. L’homme est certes, en perdition, 3. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance.

Base de référence : Quatorzième Législature et fonctionnement de l’assemblée Nationale. Et l’enjeu de la dépolitisation! Page 7 LEGISLATIVE 2022. Abdoulaye Diop Directeur de la Rédaction Journal 24 HEURES P.1-7.

Les dés pour la campagne législative sont jetés. « Ils sont pipées à l’avance» soutiennent des voix percutantes. Pour d’autres bien averties « c’est tout sauf des élections » argumentaire à l’appui. Toutefois la campagne a débuté pour la représentation parlementaire de cette législature dessinée. Le processus continue de faire couler beaucoup d’encre ou encore de secréter de la salive. Cet état de fait retentissant et tonnant, n’a épargné aucun pan de notre société inondée de prêche salvatrice et d’exhortation à la paix. Le landerneau politique si composite demeure en ablution, chauffé par des déclarations de toute nature.

Les conduises d’un scrutin transparent véridique et sans heurt majeur sont en interrogation. Comment concevoir à des fins de succès législatif une campagne électorale bien cousue ? Quelle stratégie de marketing à visage multiple entretenir ? Quelle facette de gain à exposer ? Aux têtes de liste, le soin d’apporter réponse adéquate, légitime et sur mesure. Quel front de persuasion à faire luire ? Quelle figure concevoir et manager ? Quel atout de sensibilisation prônée ? Au manager et conseiller politique des listes à la fois, pétri de bonne foi et digne de confiance d’exhiber et de mettre en exercice leur doigté managérial comme solution, à ces interrogations de grande nature, dans ce contexte ambiant. Il serait performent et judicieux, d’opter pour l’outsourcing de compétence avérée en matière de conviction politique. Les bavards volubiles ou catégorie exécrable de même nature, à l’instar des transhumants toujours en quête de pâturage plus herbé ont démontré leur incapacité sur l’échiquier politique.

Ces profits de bas niveau, ne disposent d’aucune base légitime encore moins un statut de personne crédible ou écoutée. Faire signe à ces incompétences conduit inexorablement à la perte de certaine de voix. Leur mode opératoire sur le terrain politique est aux antipodes de l’efficience. Il en est de même que leur méthode de faire et de faire faire. Une enquête appropriée sur le sujet a dévoilé la carence notoire de ces verbeux rangés en catégorie inapte à proposer des solutions pour tout projet de société aux relents politiques.

L’avis documenté d’un cabinet d’étude d’expert de la place est instructif pédagogique et sans ambages en ces termes « Le peuple appelé aux urnes fuit toute liste faisant référence ou prenant appui à des renégats et délateurs politiques». Ces sycophantes politiques ajoutent ce cabinet atypique « ont perdu leur poids électoral d’antan. Ils sont à date, estampillés médiocres. Ils portent sur leurs visage la mention : non crédible et sans éthique ».

Les jeunes interrogés sur cette qualification d’homme acquiescent la teneur de leur étude. Cette partie est prenante de la vérité transparente des urnes au jour J. Un enjeu de taille à ne point occulter il est question de la stabilité du pays et de l’ajustement et /ou redressement des équilibres démocratiques. Beaucoup de jeunes citoyens les jugent rompues dés l’entame du processus des élections législatives de 2022 au Sénégal. Ce pays de valeur d’homme. Il nous est cher et nous voulons partager en commun l’héritage du bien être, la paix, la cohésion léguée par nos illustres ancêtres.

Serigne Saliou Fall

Président du Directoire Scientifique du parti politique dénommé : Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté « MDC ».

Mbacké le 14 Juillet 2022.