Enseignant disparu…Ibrahima Félix Mboup sidéré par le silence des syndicalistes

Silence de nos piètres syndicalistes autour de la disparition d’un enseignant…Par Ibrahima Félix Mboup

Interpellé sur la disparition bizarre voire inquiétante d’un enseignant , le Directeur de la Formation et de l’information du ministère de l’éducation , M.Diagne nous apprend que l’inspecteur , le gouverneur de la région où eut lieu le drame et le ministre s’activent . Pendant ce temps , aucune particule de propos ne provient de nos syndicats devenus des mouvements de soutien et de prolongement du régime , qui perpétue la politique de dévalorisation et de déstabilisation du corps enseignant .Un inspecteur du trésor ou des impôts porté disparu serait l’objet de débats , de communication .Mais là , il s’agit d’un enseignant, que le pouvoir prend pour un gueux gueulard , qui n’est bon que pour former des gens qui finissent par le combattre .Il est temps que les enseignants recouvrent leur dignité d’antan .Comme l’ami de David Diop , à la suite de la catastrophe aérienne dans laquelle le poète dont le seul et unique recueil , Coups de pilon est décrit par le critique congolais Locha Mateso comme « un véritable coup de tonnerre dans le ciel de la colonisation », je serais tenté de poser la question de savoir pourquoi nos dirigeants syndicaux . obnubilés par l’appât du gain et la promotion via les couloirs de la honte se sont tus , alors que l’enseignant est au début et à la fin de l’accomplissement de l’homme, sans lequel toute politique de développement n’est que leurre .

Il faut que les enseignants aillent vers la création d’une fédération nationale avec des hommes nouveaux , incorruptibles , amoureux de l’école et friands de succès syndicaux .Il y va de notre survie et de l’avenir de l’école sénégalaise menacée par les complots et autres compromissions .L’échec des directions syndicales est d’autant plus lamentable qu’elles laissent les bases engager des combats et prônent le syndicalisme dans des plateaux de télévisions .Nos syndicats confondent vitesse et précipitation , et se permettent de porter des combats qui ne sont pas les leurs .Ils pataugent dans la fange de la bêtise , englués dans les lambris dorés de l’arrivisme, faisant de la traitrise et de la bêtise leurs penchants .La base ne leur demande qu’une chose :le pragmatisme .En discutant avec un routinier du mouvement syndical enseignant , j’appris que les leaders nains ne sont pas les leaders-nés , et qu’il ne faut jamais se sacrifier pour la grande masse quand elle est aveugle et individualiste .

Le moment est venu de réfléchir sur le devenir de notre corporation dévalorisée , piétinée , agressée de toutes parts , dont les défenseurs sont tenus par le bout du nez par un pouvoir qui ne lésine ni sur la promotion-silence ni sur les espèces sonnantes et trébuchantes, ni sur le dénigrement .

Ibrahima Félix Mboup

Professeur au lycée TALIBOU DABO