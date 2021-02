Six (6) jours sans nouvelle de l’enseignant Djimba Ndiaye…Son syndicat interpelle l’Etat

Voici maintenant six (6) jours que l’enseignant Djimba Ndiaye a disparu. Il était enseignant de l’école élémentaire du village de Saré Moussayel dans la commune rurale de Badion département de Médina Yoro Foula. Son syndicat par son Secrétaire Général, Mbaye Sarr, a fait une sortie pour demander à l’État d’user de tous ses moyens afin de le retrouver sain et sauf.

Pour le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (SADEF), il est urgent de retrouver leur collègue. À ce titre, Mbaye Sarr précise : « nous demandons au chef de l’État d’engager des moyens afin que Djimba Ndiaye soit retrouvé sain et sauf. C’est un agent de l’État comme tous les autres qui était à son poste et qui s’est acquitté régulièrement de sa mission. Ce sont toutes ces raisons qui font que nous voulons que l’État use de tous ses moyens pour qu’il soit retrouvé au grand bonheur de ses collègues et parents. Depuis l’annonce de sa disparition tout le monde est dans l’émoi et la tristesse surtout ses proches qui n’arrivent plus à fermer l’œil », dit-il.

Avant de rajouter : « il enseignait précisément à l’école de Saré Moussayel et il est porté disparu depuis le mercredi 10 février 2021 au matin. Et depuis l’annonce de sa disparition, ses parents, ses proches, le maire de la localité et ses populations ont entamé des recherches infructueuses à ce jour… », précise Mbaye Sarr à nos confrères de Dakaractu.