Enseignement supérieur : Macky va recevoir les Recteurs d’Universités

Le Chef de l’État, Macky Sall, recevra, le 07 avril 2022, les Recteurs d’Universités et les Chefs d’établissements d’enseignement supérieur. Il a fait l’annonce en Conseil des ministres tenu ce mercredi 30 mars, au Palais de la République.

« Sur la question liée à l’accélération des projets, chantiers et réformes universitaires, le président de la République rappelle au Gouvernement, son ambition de faire de l’Enseignement supérieur un pilier du Sénégal Émergent », informe le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire.

A ce titre, il a indiqué avoir présidé, le jeudi 24 mars 2022, une réunion d’évaluation des projets et budgets de l’enseignement supérieur et demande au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et au Ministre des Finances et du Budget, en liaison avec les Recteurs et Chefs d’Établissements, de renforcer le dialogue permanent de gestion, afin « d’assurer l’exécution, dans les délais, des chantiers, projets pédagogiques et sociaux de l’enseignement supérieur ».