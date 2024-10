Entendu par la gendarmerie…Ansoumana Dione rentre chez lui

Ansoumana DIONE entendu à la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Kaolack puis rentre tranquillement chez lui.

Après avoir remercié Dieu, Le Tout Puissant Seigneur, Miséricordieux et prier sur son Prophète Mouhamed (SAWS), je tiens, ici, à informer l’opinion nationale et internationale que j’ai été entendu à la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Kaolack, ce mardi 29 octobre 2024 à 17 heures. Aux questions de enquêteurs, agissant sur instruction du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Docteur Ibrahima SY par rapport à notre Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, je leur ai répondu, moi, Ansoumana DIONE, que je n’ai plus rien à leur dire, étant donné que j’ai déjà répondu à toutes leurs questions, ce mardi matin, vers 10 heures, suite à leur descente à la structure. Après avoir signé un document dans ce sens, j’ai quitté tranquillement la Brigade pour rejoindre mon domicile.

Kaolack, le 29 octobre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)