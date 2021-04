Eric Zemmour accusé d’agression sexuelle par une élue Française

Eric Zemmour est dans de sales draps. L’élue PS d’Aix-en-Provence, Gaëlle Lenfant, a accusé, dans un long message, le journaliste de l’avoir agressée sexuellement il y a une quinzaine d’années. Il l’aurait embrassée de force lors de l’université d’été du Parti Socialiste à La Rochelle, au lendemain d’un dîner où auraient aussi pris part Claude Bartolone et Jean-Luc Mélenchon indique nouvelobs.

Le récit commence par le hashtag #balancetonporc. Gaëlle Lenfant l’a publié en réaction à une affiche géante à l’effigie d’Éric Zemmour, accrochée à un échafaudage par un collectif d’extrême-droite. Depuis la publication de ce post dimanche, cette banderole de soutien au polémiste a été retirée, selon France Bleu. Une image qui lui a rappelé un instant de sa vie « dégoûtant ».

« C’était je crois en 2004, écrit-elle. J’étais alors jeune militante du PS et je participais à notre université d’été annuelle, à la Rochelle. La veille, nous avions dîné à cinq dans un petit resto, près du port. Il y avait là Mélenchon, Bartolone, un militant PS des BDR [Bouches-du-Rhône, NDLR], moi, et… ce journaliste du “Figaro” dont je n’avais jamais entendu parler, Eric Zemmour. »

« Le lendemain matin, je participe à un atelier animé par Mélenchon. Je m’assois, et environ une demi-heure plus tard, Zemmour arrive. S’assoit sur la chaise devant moi. Me reconnaît, me dit bonjour et me demande ce qu’il a raté. Je lui résume l’intervention. L’atelier se termine, je me lève, il se lève aussi. M’attrape par le cou. Me dit “Cette robe te va très bien tu sais ?” Et m’embrasse. De force. Je me suis trouvée tellement sidérée que je n’ai rien pu faire d’autre que le repousser et m’enfuir en courant. Trembler. Pleurer. Me demander ce que j’avais bien pu faire. »

Sollicité par le journal « Libération », le polémiste n’a pour le moment pas réagi à ces accusations.