Escroquerie au marché Colobane : Comment la SR a fait tomber l’adjoint au maire

C’est le 18 juillet prochain que Babacar Diop sera fixé sur son sort. Le premier adjoint au maire de Colobane-Fass-Gueule Tapée est poursuivi pour escroquerie. Il serait allié avec le Secrétaire général des marchands de Colobane, pour escroquer des commerçants et des marchands ambulants. Et même s’il reconnaît avoir reçu de l’argent de la part des commerçants, Babacar Diop dit être victime d’un cabale politique.

Le journal Libération, qui a visité le Pv d’enquête de son dossier, livre un jet. » De l’enquête effectuée, il ressort des auditions, constatations et analyse des pièces que les faits reprochés à Babacar Diop et Idrissa Fall sont constants et ne souffrent d’aucune contestation. En l’espèce, Babacar Diop et Idrissa Fall ont initié pour leur compte personnel, un projet de construction et de distributions de cantines se réfugiant injustement derrière la mairie. En effet, informe le journal, Babacar Diop a usé de son statut d’adjoint au maire pour mettre en œuvre son projet alors que son action n’était fondée sur aucune base légale. Il n’a produit aucun acte pouvant attester que les personnes des mains desquelles il a reçu l’argent disposent valablement de cantines au sein du marché’’.

D’après la source, le maire de Colobane-Fass-Gueule Tapée, Ousmane Ndoye, se lave les mains de ce dossier.