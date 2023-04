Exclusivité xibaaru ! Macky soutient Idy pour 2024…les preuves

Personne n’a compris les motivations réelles de Idrissa Seck qui se croit tout permis et le silence de Macky Sall qui encaisse les inepties de ce dernier sans réagir. C’est comme si le chef de l’état était « marabouté » ou hypnotisé par un puissant féticheur. L’arrogance avec laquelle Idrissa Seck s’affiche et la passivité d’un Macky Sall connu pour être un « sanguin », montrent qu’il y a un deal qui dépasse le sommet de l’État. Et xibaaru va vous montrer avec précision que Macky a déjà choisi le dauphin qui devrait assurer la continuité de Benno Bokk Yaakaar et pourquoi il a fait ce choix…

Selon nos sources, le patron de Benno aurait déjà choisi son dauphin et pourquoi ce dernier n’est pas dans Benno Bokk Yaakaar. Pour des raisons de « sécurité » Macky Sall aurait refusé de choisir un dauphin dans Benno Bokk Yaakaar qui pourrait se venger. Selon son entourage, Amadou Ba ne fait pas l’affaire car « il a toujours eu des ambitions présidentielles » …Aly Ngouille Ndiaye et Mimi Touré lui auraient fait payer toutes les tortures morales et politiques vécues dans BBY. Mimi est partie et les autres sont confinés dans le gouvernement.

Macky a fait le choix et il l’a porté sur Idy. Parce que Macky a toujours été en de bons termes avec Idrissa Seck. Et Idy n’a rien à reprocher à Macky et vice versa. Et sans compter le deal scellé devant un grand marabout du pays, Macky sait que Idy est sa seule garantie mais à une seule condition…Macky devra neutraliser Sonko avant de partir. Macky joue aujourd’hui le rôle de nettoyeur et Idy le rôle de dauphin. Les procès vont éliminer Sonko et Macky renoncera au troisième mandat. Idy deviendra le seul candidat de Benno avec la bénédiction de Macky.

Les amnisties de Karim et Khalifa sont remises dans les tiroirs des dossiers classés. Si le président élimine Sonko et renonce aux amnisties de Karim Wade et Khalifa Sall, il pourra compter sur la machine de Benno pour sacrer Idrissa Seck en 2024. Le président a réussi à étouffer les rébellions au sein de Benno parce que tous les supposés présidentiables ont un gros fromage dans la bouche. Et rien ne s’opposera à son plan de faire de Idy le prochain président du Sénégal. Macky Sall devient un grand tacticien.

Tous ceux qui l’ont sous-estimé y compris Idrissa Seck, Macky Sall leur a montré qu’il dispose plus d’un tour dans son sac. Il n’en fera d’eux que d’une bouchée de pain. Du point de vue juridique, et compte tenu du délai imparti, il est quasi impossible que Karim Wade et Khalifa Sall puissent disposer de lois d’amnistie qui effaceront les faits qui leur sont reprochés en un temps record. D’autant plus que la dernière date de la révision des listes électorales est fixée au 5 mai prochain.

Entre temps que le projet de loi d’amnistie qui n’est même pas encore introduit à l’Assemblée nationale soit voté, qu’il soit abrogé, alors que le délai sur la révision des listes électorales est fixé au 5 mai, ce qui est trop court, montre que Khalifa Sall et Karim Wade risquent à nouveau d’être exclus de la course à l’élection présidentielle.

Dans le schéma tracé par la majorité présidentielle, Khalifa Sall et Karim Wade exclus, si le président sortant ne peut se présenter, il n’y a alors que la carte Idrissa Seck. Et c’est comme si Macky Sall avait déjà conforté Idrissa Seck dans cette hypothèse. A l’occasion de sa dernière sortie, Idrissa Seck a indiqué avoir conseillé Macky Sall de ne pas se prononcer sur son éventuelle candidature en 2024.

Idrissa Seck y va en déclarant qu’on ne peut imaginer une élection présidentielle sans sa participation. Idrissa Seck qui exclut la candidature de Macky Sall, c’est qu’il parle sous la bénédiction du maître des lieux. Car, au cas contraire, ce dernier que l’on connait très prompt en la matière l’aurait déjà limogé de son poste de Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Finalement, c’est toujours le « Mbourou ak Soow ». Et Idrissa Seck tel qu’il parle, est déjà assuré du soutien du locataire du Palais pour cette élection de 2024.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn