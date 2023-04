La grosse bêtise de Sonko…Regardez ce qu’il a fait de

Pastef sombre…Sonko réduit le parti à sa plus petite expression

Qu’est ce qui arrive à Pastef ? Cette question résonne dans la tête de nombreux sénégalais. A une dizaine de mois de la présidentielle, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sombre. Ousmane Sonko a tellement commis d’erreurs qu’il devient impossible pour ce parti de se relever. Les assauts frontaux de Macky ne donnent aucune chance à ce parti considéré comme la principale force de l’opposition. Si Sonko et ses camarades ne ressaisissent pas, ils ne verront pas leur chute venir.

Muet depuis sa condamnation à deux mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts, Sonko revient au devant de l’actualité politique sénégalaise. Traîné en justice par Mame Mbaye Niang, le maire de Ziguinchor a été jugé en appel le 17 avril dernier. Mais le procès en appel est de nouveau renvoyé jusqu’au 8 mai. Cette affaire en dit long sur la crise qui secoue Pastef.

Pastef tout-puissant ne comptait pas flétrir. Poussé par les jeunes qui le soutenaient, Sonko avait lancé son fameux « gatsa gatsa ». Le leader de Pastef avait même déjà fait son testament. Il ne lui restait plus qu’à mener son dernier combat. Malheureusement pour lui, toutes les révolutions qu’il a tenté de soulever, ont échoué. Le PROS (Président Ousmane Sonko) est coupé de sa force motrice.

Depuis les événements malheureux de mars 2021, les jeunes ont pris conscience du jeu de Sonko. Le maire de Ziguinchor est persuadé qu’il ne sera président que par la force de la rue. Alors que les jeunes ne sont plus prêts à mourir pour des causes politiques. D’ailleurs c’est ce qui explique leur forte affluence au niveau des centres d’inscription sur les listes électorales.

Et les jeunes ne sont pas les seuls à avoir tourné le dos à la révolution de Sonko. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi prennent de plus en plus leur distance par rapport au « mortal Kombat » de Ousmane Sonko. Lors des dernières manifestations, ils ont brillé de par leur absence. Personne ne les a vus quand Sonko se faisait gazer. Une absence qui a fait pousser des ailes à Macky Sall et son régime. On assiste à une véritable traque des patriotes. Face au silence et à l’impuissance des leaders de Yewwi, Pastef s’est couché devant le locataire du Palais.

Ce mythique parti a accepté de se soumettre à la volonté de Macky Sall. Impuissant face aux assauts du pouvoir, les patriotes ont accepté les bracelets électroniques de la peur et de l’humiliation. En acceptant de se faire attacher ses anneaux technologiques, les patriotes se sont honteusement soumis à Macky Sall. Les leaders qui devaient montrer la voie de la résistance, ont accepté d’être confinés à domicile comme des sardines. Chargé de la communication de Pastef, El Malick Ndiaye fait partie de ces nouveaux «patriotes». Premier à appeler au mortal Kombat, dernier à se pointer quand il s’agit de répondre de ses actes.

Piétiné et humilié, Pastef est réduit à vendre des bracelets. Un véritable aveu de résignation. Ce parti avait le monde à portée de main. Ces bracelets sont censés renflouer les caisses de Pastef certes. Mais ils prouvent que Sonko et ses camarades n’ont plus d’option. Traqué par Macky, coupé de certains leaders et abandonné par une bonne partie de la jeunesse, Pastef est sur le point de mourir de sa plus belle mort. Et les procédures judiciaires enclenchées contre le maire de Ziguinchor ne facilitent pas les choses. A ce rythme, ce parti va s’éteindre comme un feu de paille.

Ousmane Sonko est le seul responsable de cette situation. A ces tout débuts, Pastef avait réussi à réunir tous les jeunes autour d’un projet de changement. Ousmane Sonko était devenu tellement puissant qu’il était déjà dans les habits d’un chef d’Etat. Mais il a préféré tronquer cet espoir contre un massage fatal. Depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, les sénégalais se sont fait une autre image de Sonko. Faut dire que le patriote en chef ne leur a pas laissé le choix. Il n’a cessé de les mentir pour se relancer politiquement. Et s’il n’avait pas appelé la jeunesse, on aurait sûrement évité les morts dénombrés en mars 2021.

Pastef doit se ressaisir. Ce parti fonce directement vers sa destruction. Ousmane Sonko a trop joué avec sa carrière politique. Mais aussi avec l’avenir de la principale force de l’opposition. Les leaders de ce parti doivent impérativement sauver ce qui reste de Pastef. Sinon, ce parti, qui en a fait voir de toutes les couleurs à Macky Sall, ne sera qu’un vieux souvenir rangé aux oubliettes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru