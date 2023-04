Lamine Ba se désolidarise de Idy…il reste un éternel Wadiste

Dr Mamadou Lamine Ba, secrétaire général du parti Rewmi et conseiller spécial chargé du Pôle Coopération internationale, Partenariat et Diaspora du Cese, vient de se désolidariser de Idrissa Seck. Selon lui, il reste un Wadiste à vie.

« Le Président Wade est mon seul et unique mentor en politique. Je souhaite être pour lui, ce que Platon fut pour Socrate, ce que Pompidou fut pour Degaulle et Deng xiao Ping pour Mao Zedong. Nous libéraux du Sénégal et d’Afrique devons à ce chantre de la Liberté, la Démocratie et le Développement, respect, considération et gratitude.

Aussi, je ne saurais jamais cautionner des écarts de langage à son endroit ou celui de sa famille, d’où qu’ils proviennent. Je reste un wadiste, Advitam eternam », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.