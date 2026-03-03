Fatick : Saisie de 23 kg de chanvre indien dans la forêt de Pakala

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l’OCRTIS, a procédé, ce dimanche 1er mars 2026, à la saisie de deux sacs contenant respectivement onze (11) et douze (12) blocs de chanvre indien, pour un poids total de vingt-trois (23) kilogrammes.

Cette saisie fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence de colis suspects dans la forêt de Pakala, située dans la commune de Nioro Alassane Tall.

Lors de l’intervention, les individus qui convoyaient la marchandise, embusqués non loin du dépôt, ont pris la fuite après avoir détecté la présence des forces de l’ordre. Les recherches et investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller les fugitifs.