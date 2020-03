Fatou Diop Blondin : « Il y a des failles dans la gestion du coronavirus »

Mme Adji Fatou Diop Ndiaye Blondin coordonnatrice plate-forme Aar Liniou Bokk, ancienne ministre des Télécommunications sous Wade est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aîssatou Diop Fall Niang. Selon l’activiste, il y a des failles dans la gestion de l’épidémie coronavirus au Sénégal…

« Je suis en train d’observer la gestion de la maladie dite Coronavirus. Malgré les mesures prises, il y a des failles notées au niveau de l’aéroport AIBD. Il faut continuer la sensibilisation. Nous sollicitons du gouvernement d’associer les mouvements des médecins et And Gueusseum pour plus d’efficacité dans les actions. Si tout le monde a la même information cela pourrait apaiser les craintes des populations. Le conseil des ministres a isolé les deux ministres qui ont participé au salon de l’agriculture. Le constat est qu’il faut donner les bonnes informations et éviter la désinformation face à la situation ».