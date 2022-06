Fatou Thiam : « Ousmane Sonko, le face à face avec Adji Sarr est inévitable »

« Ousmane Sonko, l’incohérent ! » (Par Fatou Thiam)

Décidément, l’homme qui a voulu fusiller les anciens chefs d’Etat du Sénégal ne cesse de nous montrer ses limites. Hier, tu as voulu les fusiller, les exécuter (des mots qu’on trouve souvent dans le jargon du terrorisme), et aujourd’hui tu veux épouser leurs stratégies pour ne pas dire les plagier.

Les concerts de casseroles ont toujours été la stratégie des libéraux (PDS) du temps de l’opposition. Honte à toi ! Tu as toujours insulté les politiques, décrié leur manière de faire, leur stratégie, allant même jusqu’à vouloir les exécuter. Et c’est avec ces mêmes stratégies des politiques que tu veux ressurgir.

Tu serais peut-être en ménopause d’idées, tu es simplement inapte à peaufiner une stratégie, parce que hanté certainement par la belle Adji Sarr. Tu n’as pas le choix, tu as fait un repli retentissant pour se frayer le chemin le plus facile, celui de plagier ceux-là que tu as toujours insulté et voué aux gémonies.

Quelle incohérence! Hier, ils étaient des voleurs, des criminels… Aujourd’hui ils sont des héros. Quel joueur! […] Ousmane Sonko, incapable de prouver son innocence dans l’affaire Adji Sarr, et qui dont la générosité […] ne souffre d’aucune ambiguïté, veut plonger le pays dans le désarroi et le chaos.

A cause de tes désirs et délires, tu veux prendre le pays en otage avec tes incessants appels à la violence.

Non, tu dois agir en gentleman, réclamer la tenue du procès pour que le droit soit dit, mais aussi et surtout pour que la lanterne des Sénégalais soient éclairée.

J’en profite pour interpeller « saam djikko yi » au regard de toutes les déclaration dangereuses de Adji Sarr sur Ousmane Sonko. Celle-là qui va même jusqu’à l’accusé d’avoir commis sur elle des actes contre nature. Il est de votre devoir pour ne pas dire une obligation de dénoncer cette gravissime accusation, si vous avez une once de crédibilité.

Ousmane Sonko, le face à face avec Adji Sarr est inévitable. Tu devra répondre à la douce Adji, qui fut un objet pour toi. Les Sénégalais ont compris ton jeu et ne suivront plus jamais dans ta logique de bruler ce pays pour une affaire de sweet Beauty. Basta! Personne ne te suivra dans tes enfantillages. […]

Honorable deputé Fatou Thiam

Présidente du mouvement ALUR