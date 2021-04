Fausses infos covid-19 : Facebook lance une campagne en Afrique

Facebook lance dans plusieurs pays africains, une nouvelle campagne en partenariat avec l’OMS, intitulée « Unis contre les fausses informations sur la COVID-19″…Le Sénégal dans la campagne

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Facebook (www.Facebook.com) s’efforce de fournir à tous des informations exactes et de réduire la désinformation sur ses plateformes. Le mois dernier, nous avons annoncé la plus grande campagne mondiale (https://bit.ly/3sSAajB) visant à promouvoir des informations fiables sur les vaccins contre la COVID-19, afin de supprimer les fausses représentations des vaccins, de réduire la diffusion d’informations sanitaires inexactes et d’informer sur l’administration efficace des vaccins.

Aujourd’hui, Facebook lance dans plusieurs pays africains,une nouvelle campagne en partenariat avec l’OMS, intitulée « Unis contre les fausses informations sur la COVID-19« . La campagne sera diffusée en Anglais et en Français en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Zambie, en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, au Nigéria, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en RDC, et apparaîtra sur Facebook sous la forme d’une série de visuels contenant des conseils sur la manière de repérer les fausses informations :

Vérifiez la source : Passez au crible le contenu, même s’il semble fondé sur des données scientifiques. Interrogez- vous sur ce que vous ressentez : les fausses nouvelles peuvent manipuler les sentiments pour obtenir des clics. Vérifiez le contexte : Consultez les autorités de santé publique pour en confirmer le contenu.

Aïda Ndiaye, Responsable affaires publiques, a déclaré : « Veiller à ce que les utilisateurs obtiennent des informations fiables sur les vaccins contre la Covid-19 n’est qu’une partie du travail essentiel que nous faisons ici à Facebook. Pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà, nous continuerons à travailler avec des experts du secteur et les personnes sur nos plateformes pour nous assurer que nous nous attaquons résolument à la désinformation, et que nous donnons à tous des ressources supplémentaires pour examiner minutieusement le contenu en ligne, et aider chacun à décider ce qu’ils doit lire, croire et partager. »

Dans le cadre de cette campagne, Facebook lance également un site web (https://bit.ly/3dBcaeE) dédié en Anglais et en Français, qui comprend des informations sur la manière dont nous nous attaquons à la désinformation sur nos plateformes. Il fournit plus de transparence sur notre stratégie « Retirer, Réduire et Informer », présente nos Standards de la communauté et informe sur les mesures que nous prenons pour combattre les fausses nouvelles autour d’événements mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, les élections et le changement climatique.

