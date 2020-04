Fermeture du centre de dépistage de Guédiawaye : Moustapha Diakhaté parle de confinement de la démocratie locale

Fermeture du centre de dépistage de Wakhinane Nimzat: un confinement de la démocratie locale

Une stratégie pour vaincre le COVID-19 pour être efficace doit nécessairement reposer sur un système décentralisé qui permet la proximité, la souplesse et une plus grande participation inclusive et multiactrice des collectivités territoriales, des Asc, Associations, religions et communautés religieuses et autres identités remarquables.

Le dépistage de proximité permet d’attenter les risques que représente le transport d’échantillons de l’intérieur du pays à Dakar pour effectuer des tests.