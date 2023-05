Fille morte à Ngor : L’autopsie blanchit les forces de l’ordre

Une adolescente est décédée, mardi dernier, en marge des manifestations enregistrées à Ngor. Elle se nomme Adja Diallo et était âgée entre 15 et 16 ans. Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur révélait la cause de ce décès. « D’après les premières informations reçues, la victime est une adolescente âgée d’environ 15 ans, présentant une blessure à la tête. Elle a été ramenée sur la plage par les vagues et aurait été mortellement touchée dans l’eau par l’hélice d’une pirogue », informait la note.

Une version qui n’avait pas convaincue la famille de la victime et certains Ngorois. Mais les résultats de l’autopsie, dont Xibaaru tient copie, abonde dans le même sens que les services du ministère de l’Intérieur. Le certificat de genre de mort révèle que la petite fille est morte suite à un « traumatisme cranio-céphalique grave avec large plaie du cuir chevelure ». Le document révèle aussi la présence de « deux particules métalliques dans l’hémisphère cérébral droit ».

Une conclusion qui balaie d’un revers de main la version partagée sur les réseaux sociaux. Une balle ne peut pas faire autant de dégâts sur la tête d’une personne. Une hélice, par contre, pourrait bien le faire.