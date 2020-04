Fonds pour les sénégalais de la diaspora : Le rappel des Laobés pour les émigrés «retenus» au pays…

Pour atténuer les effets néfastes de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19, le gouvernement de la République du Sénégal vient de mettre sur pied un programme de résilience économique .Il a pris aussi en compte dans ces mesures nos compatriotes basés à l’extérieur. Mais, une autre équation vient de se poser avec certains émigrés cloués au bercail pour cause de ce méchant virus. A en croire Bara Sow, Président de la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la diaspora, il urge aussi de prendre en compte cette catégorie : «Les initiatives entreprises par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour venir à bout de ce fléau sont louables .Nous saluons les mesures salvatrices et rassurantes au profit du peuple Sénégal et notre diaspora. Mais le seul hic, aujourd’hui, est qu’il ya des émigrés rentrés au pays pour vacances et qui, au moment, de s’apprêter pour retour à l’étranger, ont fini par y rester pour cause de la maladie. Parmi eux, l’on peut compter un millier au sein e notre structure, la Fédération des Laobés .Il leur est impossible de rentrer passer l’été .Je demande à l’Etat de penser aussi à eux », s’est expliqué le Président Bara Sow qui, d’inviter : «Je lance un appel à nos membres d’aller s’inscrire au niveau de nos ambassades et consulats. Pour ceux qui sont au pays, on peut établir une liste à soumettre aux autorités. En cette saison d’été, beaucoup avait l’habitude d’aller exposer leurs produits dans des foires européennes .C’est un gros manque à gagner pour nos frères ».