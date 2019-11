La touche Amadou BA pour le prochain forum de Dakar sur la paix

L’objectif d’amélioration du bien-être des populations ne saurait être atteint si la mise en œuvre du troisième axe stratégique du Plan Sénégal Emergent (PSE), gouvernance, paix et sécurité est bafouée. Pour épargner les sénégalais de cette déconvenue, le Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur Monsieur Amadou BA compte prendre ce problème à bras le corps en impulsant un nouveau souffle à notre politique de défense contre le terrorisme qui a fini de gagner une bonne partie de l’Afrique de l’ouest.

Dans cette perspective, le prochain forum sur la paix et la sécurité qui se tiendra les 18 et 19 novembre 2019 à Dakar sera le prétexte choisi pour dévoiler cette nouvelle stratégie porteuse de solutions pérennes et durables face aux enjeux sécuritaires de plus en plus menaçant.

La rencontre de Dakar doit sortir du pré carré de chefs d’états et être un forum de haut niveau où ne sera privilégié que la réflexion d’experts aguerris dans les questions d’enjeux sécuritaires dans le but de produire des outils d’analyse pertinents, approfondis et en adéquation avec les nouvelles donne du moment.

En effet, on a remarqué une évolution des questions sécuritaires. « Du terrorisme lié à la religion, on parle aujourd’hui de terrorisme lié aux ethnies » sans compter l’émergence de nouveaux types de transferts illicites qui gangrènent l’espace ouest africain et au-delà. De ce point de vue les récentes saisies de drogues dures ainsi que les tristes évènements du Mali et du Burkina-Faso sont révélateurs de ce changement de paradigme qui interpelle le monde entier.

Par conséquent, il devient urgent d’élaborer une stratégie beaucoup plus complète et qui met l’accent sur le financement des opérations de paix avec une adaptation du mandat au contexte ainsi que sur la problématique de l’articulation des actions entre l’ONU et les organisations sous régionales comme la CEDEAO et autres.

Touradou SOW

touradou23@yahoo.fr

Convergence des Cadres Républicains (CCR)