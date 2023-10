Forum Galien Afrique : Le monde scientifique se retrouve à Dakar

Ils sont déjà 3000 participants à manifester un intérêt particulier à l’occasion de la 6eme édition du Forum Galien Afrique. Un rendez-vous du monde scientifique africain qui a pour thème cette année « les maladies non-transmissibles: l’Afrique en lutte ».Il s’agira à travers des panels de discussions de dresser un bilan et surtout de faire des recommandations pour améliorer la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), particulièrement dans les domaines de la prévention, du dépistage, de l’accès aux services de soins et à l’innovation. Il s’agira également de donner une bonne place à l’accessibilité géographique et financière aux médicaments et autres intrants de base.

En effet, les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les affections respiratoires chroniques, constituent de nos jours la principale cause de mortalité avec un taux de 74/100 de décès dans le monde.

Dans les pays à revenus faibles, les maladies non transmissibles représentent un important problème de santé publique. Ce qui nécessite des rencontres pour harmoniser les stratégies de lutte efficace.

La cérémonie d’ouverture scientifique du Forum Galien Afrique prévue le vendredi 6 octobre 2023 au King Fadh Palace sera précédée d’un forum des jeunes et d’un forum des femmes piliers incontournables de notre société.

Depuis 2018 le Forum Galien Afrique se positionne comme un cadre d’échanges et de partage d’expérience et de connaissance de haut niveau sur des questions d’intérêt commun face aux problématiques majeures de Santé publique.

Pendant une semaine Dakar la capitale sénégalaise sera au centre des préoccupations des scientifiques africains en matière de recherche et d’innovation. Un rendez-vous scientifique qui depuis sa première édition est placé sous la présidence effective de Monsieur le Président de la République.

Macky Sall qui depuis la première édition n’a ménagé aucun effort pour la réussite du Forum Galien Afrique.

Aussi la 6eme édition du Prix Galien Afrique sera l’occasion de décerner pour la troisième fois le Prix Galien Afrique.

Le Prix Galien Afrique consacre l’excellence et l’innovation en terre africaine.

Il a pour but de primer les chercheurs, les institutions et les industries pharmaceutiques du secteur public ou privé ayant mis au point des initiatives, des services, des produits pharmaceutiques en biotechnologie, phytothérapie, de diagnostic, les dispositifs médicaux et solutions digitales récemment introduites sur le marché africain.

Y participent d’éminents scientifiques, de Prix Nobel, de brillants étudiants, des universitaires, membres de la société civile, du secteur privé, d’acteurs communautaires et partenaires techniques et financiers.

Le forum Galien Afrique qui en est à sa sixième édition est présidé par le Professeur Awa Marie Coll SECK agrégée de médecine spécialiste des maladies infectieuses et tropicales avec la participation de grands spécialistes en la matière.

Prévus du mardi 3 octobre au samedi 7 octobre 2023 au King Fahd Palace les travaux feront l’objet d’une feuille de route pour les ministères de la Santé du continent africain en cette période de résilience après les durs moments de Covid-19 sous le slogan « Maladies non transmissibles: l’Afrique en lutte! ».

Mbaye DIOUF