Les résultats provisoires des élections législatives seront connus bientôt. Mais, avant cela, l’opposition crie à la fraude par le gonflement des chiffres dans le département de Podor. L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est également de cet avis.

« La fraude par gonflement extraordinaire et inintelligent de la population du département de Podor ne passera pas. Tôt ou tard les responsables en paieront le prix. Quelle bêtise que de tenter le changement des informations contenues dans Wikipédia avec traçabilité. On ne peut en toute impunité confisquer la volonté populaire », a écrit Abdoul Mbaye sur Facebook.

Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) de rajouter : « Les Républicains membres de BBY et de l’APR en particulier doivent refuser la forfaiture qui se prépare par le gonflement des populations et électeurs de Podor. Ils ne doivent pas être complices d’une confiscation idiote du vote populaire et des risques induits de déstabilisation du Sénégal. »