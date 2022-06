Frustré après les investitures…Cheikh Tidiane Dieye sera à la manif de Yewwi

La plateforme Avenir Sénégal Binu Begg participera au rassemblement de cette après-midi organisé par Yewwi Askan Wi. Ceci malgré la frustration notée chez leur leader, Cheikh Tidiane Dieye, après les investitures des législatives.

Voici leur communiqué :

Ce mercredi 8 juin 2022, la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg répondra à l’appel du peuple sénégalais comme à chaque fois que la démocratie et l’État de droit ont été gravement menacés et agressés.

La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg appelle l’ensemble de ses membres et sympathisants à se mobiliser pour prendre part au rassemblement pacifique prévu à la place de la Nation à partir de 15h.

La plateforme invite le Gouvernement à respecter scrupuleusement le droit constitutionnel des citoyens à la manifestation et à encadrer et sécuriser les manifestants afin d’éviter tout débordement.

Vive le Sénégal

Vive la démocratie

Le Secrétariat Politique National

Cheikh Tidiane Dieye