Gadio invite Macky à renoncer à tout projet de troisième mandat

Le chef de l’Etat campe sur sa position de «ni oui ni non», concernant sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Cette situation de clair-obscur n’est pas soutenue par tous ses collaborateurs. D’ailleurs, l’ancien ministre des Affaires étrangères et président du Mouvement politique citoyen demande au président Macky Sall de sortir par la grande porte. Cheikh Tidiane Gadio était l’invité du « Jury du dimanche » sur iRadio.

« Si j’avais la chance de parler au président Sall – et depuis septembre dernier je cherche à le faire – je lui aurais suggéré d’entendre l’autre son de cloche avec des gens qui lui diraient : Monsieur le Président, vous avez eu un destin exceptionnel, vous avez une chance historique pour votre génération de faire accomplir ce que vous avez accompli. Vous avez réussi beaucoup de choses. Vous avez fait des réalisations indéniables. Les Sénégalais, en grande majorité, savent ce que vous avez fait. Vos ennemis trouveront que vous n’avez rien fait. Mais les Sénégalais en général reconnaissent que vous avez fait du bon travail» affirme l’ancien ministre devant le « Jury du dimanche ».

De cette manière, Cheikh Tidiane Gadio compte pousser Macky Sall à renoncer à tout projet de troisième mandat. «Le président Macky Sall allait honorer l’histoire de son pays en 2024. Dans mon esprit, c’était que le président Macky Sall allait conclure son 2e et dernier mandat en 2024 et qu’il allait avoir la plus belle des sorties de tous les chefs d’Etat sénégalais. Je souhaite au président Macky Sall qu’il refuse de toutes ses forces de céder aux sirènes, aux vociférations des gens qui sont autour de lui. Je l’invite à se ressaisir, parce qu’il n’a plus rien à prouver à qui que ce soit. L’honneur du Sénégal, c’est d’aider son président à sortir en marchant sur le tapis rouge qu’on lui déroule», conclut-il.