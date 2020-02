Gakou à Sandiara…Pour un combat contre le grand banditisme

DECLARATION DE SANDIARA DE MALICK GAKOU

L’actualité brûlante de ces dernières semaines a été marquée par une insécurité galopante dans notre pays.

Prenant des proportions de plus en plus inquiétantes, elle a fini de créer la psychose chez les populations gagnées par la peur et la crainte du surlendemain.

Aucun endroit du pays n’est épargné, en particulier les zones à forte activité économique et à forte concentration de populations comme le département de Mbour. C’est la raison pour laquelle, j’ai tenu à m’exprimer, ici à Sandiara, sur ce sujet très préoccupant et à cette étape si importante de la tournée nationale que j’ai entamée depuis déjà deux semaines.

Pas plus tard qu’il y a quelques jours, la presse s’est fait l’écho du crime odieux d’une fillette dans la ville de Mbour. Partout, les meurtres se multiplient et se caractérisent par un niveau d’atrocité et de barbarie jamais égalé. Comme ce fut le cas récemment à Kaolack avec l’attaque perpétrée contre des talibés de Baye Niass et, auparavant, à Touba avec deux innocents enfants égorgés.

Naturellement, on pourrait poursuivre cette liste macabre. Toujours est-il que le caractère récurrent et ignominieux de ces crimes est tel qu’ils interpellent nos consciences.

Certes, les pouvoirs publics ne sont pas insensibles à ce phénomène. De même, la vigilance de nos forces de sécurité et de sûreté est de mise face à ce grand banditisme qui appelle une vigilance accrue des populations consciente du danger.

Toutefois, tout cela ne semble pas suffisant pour venir à bout de ce terrible fléau. Malgré tout, il ne saurait être question de céder à la peur, encore moins de nourrir un sentiment d’impuissance devant ce phénomène. Il nous faut plutôt transférer la peur dans le camp de ces bandits de grand chemin.

Même si au demeurant, la responsabilité première en incombe au Gouvernement qui doit mener une action encore plus énergique pour juguler ce fléau. Surtout dans un contexte où la menace terroriste frappe à nos portes. En effet, toute impression de vulnérabilité face au grand banditisme, pourrait donner des idées aux forces terroristes et accentuer ainsi les menaces sur la stabilité de notre pays. En s’attaquant donc comme il se doit à la racine de ce mal récurrent, l’Etat non seulement rassurera les populations, mais écartera aussi le péril jihadiste.

Mais le combat contre le grand banditisme n’est pas uniquement l’affaire des pouvoirs publics. C’est un combat de tous et de chacun d’entre nous. C’’est pour cette raison que j’exhorte les populations à redoubler de vigilance et, surtout, à coopérer avec les forces de police et de sécurité pour éradiquer irréversiblement ce phénomène. Le réflexe sécuritaire doit être désormais cultivé et développé chez chacun d’entre nous.

Quant à nous autres, acteurs politiques, il nous faut créer les conditions d’un consensus fort autour des questions de sécurité qui doivent être appréhendées sans considérations politiques, encore moins politiciennes. Car, il y va de la stabilité de notre pays et de la quiétude de nos populations.

Aucun développement humain durable ne peut s’amorcer dans notre pays sans assurer à nos compatriotes les garanties d’une paix sociale et d’une cohésion nationale pour la pérennisation de la nation.

TOUS ENSEMBLE POUR UN SENEGAL STABLE ET PLUS FORT DANS SON INTÉGRITÉ.

Sandiara ce 05/02/2020

MALICK GAKOU Président du Grand Parti ( GP)