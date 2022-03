Gambie : Le réfugiés casamançais ont reçu la visite du mouvement Fognyola

Ils ont quitté les villages de Karounoor, Djilanfari, Diwol ou encore Tambacounda et même Koussaamaye et Baypung entre autres pour fuir les combats dans le cadre des opérations militaires en cours dans le nord du département de Bignona. Des centaines de femmes, d’hommes, d’enfants sont accueillis en Gambie dans des localités comme Sibaanor ou Bataboute. Le mouvement Fognyola a effectué le déplacement pour s’enquérir de la situation des réfugiés.

La situation est presque catastrophique pour ces populations qui ne sont parties qu’avec seulement les habits qu’elles ont porté le même jour. Pas de provision, pas d’argent ni rien. Pour le moment, ces réfugiés sont pris en charge par les familles d’accueil des villages gambiens. C’est pour cette raison que le coordonnateur du mouvement « Fognyola », Ibrahima Anelka Sané invite les autorités des deux pays, les ONG et toutes autres bonnes volontés, de venir en aide à ces populations du Sénégal notamment des communes de Kataba 1, Djibidone et Oulampane principalement.

Il faut aussi noter que des écoles sont fermées le long de la frontière avec la Gambie et plusieurs activités économiques ont connu un coup d’arrêt. Voilà pourquoi les responsables du mouvement Fognyola qui regroupent les populations notamment les jeunes des villages qui composent le Fogny expriment leur inquiétude pour l’avenir surtout des enfants scolarisés. C’est pour cette raison qu’ils appellent l’Etat du Sénégal à mettre tout en œuvre pour un retour rapide à la normal afin que ces familles rentre vite au bercail et que les enfants retrouvent le plus tôt possible le chemin de l’école

L.BADIANE pour Xibaaru