Gendarmes à l’Assemblée…« Image inédite dans les annales », selon

Alioune Tine dénonce la présence de la gendarmerie à l’intérieur de l’hémicycle lors de la session pour l’élection du président de l’Assemblée nationale. « Image inédite dans les annales, on élit le Président de l’Assemblée nationale avec la présence de la gendarmerie à l’intérieur de l’hémicycle », déclare le fondateur d’Afrikajom Center.

D’après lui, c’est l’image d’une crise politique sérieuse qui dit l’excessive polarisation et l’excessive défiance politique. « Le pays est malade », déclare-t-il. Selon M. Tine, dans un régime politique qui reconnait la séparation des pouvoirs exécutif et législatif, il est impossible d’être ministre et député. « Quelles que soient les clauses de réserves, au PR d’éviter cette situation. Cela ne justifie pas les dérives auxquelles on a assisté », estime-t-il.