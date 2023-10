Gestion des conteneurs au Port : DP World n’a pas respecté ses engagements

Il y a deux semaines, les acteurs portuaires (transporteurs, commerçants et transitaires) avaient paralysé le Port de Dakar pour protester contre le diktat des compagnies maritimes, particulièrement Dp World, la manutention de conteneurs étant le cœur de métier de l’entreprise dubaïote. Lors d’une conférence de presse, les transitaires et transporteurs sénégalais accusaient Dp World de refuser de prendre à temps les conteneurs vides et encombrants. Ils déploraient également les surfacturations, les frais de surcharge, le non-respect des délais de livraison des conteneurs etc.

Informés, le Premier ministre Amadou Ba et le directeur général du Port Mountaga Sy ont joué les bons offices jusqu’à pousser les compagnies maritimes à prendre des engagements visant à enlever les conteneurs vides dans des délais raisonnables, supprimer les frais supplémentaires de magasinage ou pénalités etc., bref de faciliter les opérations de transit et transport des acteurs sénégalais du port de Dakar.

« Le Témoin » quotidien a appris que, malheureusement, les compagnies maritimes, précisément Dp World, n’ont pas respecté les engagements pris vis-à-vis de l’Etat. Au contraire, Dp World est accusé de jouer au dilatoire c’est-à-dire trainer les grues pour ne pas dire « pieds » dans les opérations d’enlèvement des conteneurs vides. Par exemple sur 1.000 conteneurs vides, nous souffle-t-on, Dp World ne prend que les quelque 300 ; le reste c’est du… « je-m’en-foutisme ! ».

Source : Le Témoin