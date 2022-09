Ghana : la lesbienne de 22 ans avoue « avoir couché avec plus de 100 femmes »

Une lesbienne de 22 ans a révélé qu’elle avait couché avec plus de 100 femmes…

La jeune femme, en interview avec le YouTuber ghanéen Arnold, a révélé qu’elle était une accro au s3xe et attirée par les femmes. Elle a déclaré qu’elle avait été initiée au mode de vie homos3xuel et aux jouets s3xuels à l’âge de 14 ans par une femme mariée avec qui elle vivait auparavant. Elle a également dit qu’elle était fière de sa préférence pour le même s3xe féminin et qu’elle avait converti certaines good girls en bad girls. Elle a en outre déclaré qu’il est regrettable qu’elle n’ait pas la chance d’avoir de l’argent, sinon elle n’utiliserait pas les hommes pour quoi que ce soit.

La jeune femme ghanéenne s’est expliquée : “En ce moment, si j’ai de l’argent, je n’utiliserai pas un homme pour quoi que ce soit. À cause d’argent, je vais coucher avec des hommes parce que j’en ai besoin. Je suis accro au s3xe, au s3xe avec les femmes. J’ai couché avec plein de femmes. J’ai couché avec jusqu’à 100 femmes et j’ai aussi eu des relations s3xuelles avec plusieurs femmes à la fois. Certaines des femmes ne sont pas prêtes pour une relation. Elles viennent et repartent. »

Elle a également révélé qu’elle ne restait pas dans un même quartier pendant plus de deux ans.« Je ne reste pas longtemps au même endroit. Si je reste au même endroit pendant deux ans, je n’y retournerai pas. Je n’aime pas les filles de quartier et j’ai couché avec environ 100 filles…”

