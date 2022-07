Ghana : la star de Tik Tok empoisonnée par ses amis

Au Ghana, une star de TikTok aurait été empoisonnée à mort par ses amis.

Un triste rapport qui fait actuellement des vagues dans l’espace numérique local du Ghana fait état de la mort tragique de la star ghanéenne de Tiktok, Winnifred Nana Akua Kyerewaa, connue sous le nom de Moesha.

Selon les commentaires entourant la mort tragique de Moesha, elle a été empoisonnée par ses amis jaloux après une virée nocturne.

Des amis de Moesha sur Internet ont également révélé qu’avant sa disparition choquante, elle était une étudiante de troisième année à l’université Asante Mampong Nursing and Midwifery…

Elle aurait été empoisonnée par ses amis jaloux qui se sont sentis lésés par son énorme succès au cours de la sortie.

Pendant ce temps, un rapport d’autopsie n’a pas encore confirmé la forte opinion selon laquelle Moesha a vraiment été empoisonnée ou non.

Certains de ses amis ont également affirmé qu’elle était asthmatique et que c’était la cause de sa mort et non l’œuvre de poison.

Source AM