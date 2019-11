Il était rentré dans l’histoire en étant le premier mannequin asiatique au monde à apparaître dans une campagne mondiale pour Louis Vuitton. Il est mort subitement d’une crise cardiaque sur le plateau d’une émission de téléréalité.

Le mannequin et acteur canadien d’origine taïwanaise Godfrey Gao est mort mercredi 27 novembre lors du tournage du neuvième épisode de l’émission Chase Me. C’est JetStar, son agence, qui a diffusé un communiqué de presse pour annoncer la triste nouvelle.

Invité dans l’émission populaire, Godfrey Gao s’est effondré sur le tournage. « Alors qu’il courait, il est tombé au sol, déclare la direction de Chase Me. Les ambulanciers paramédicaux sur place ont immédiatement commencé à lui prodiguer les premiers soins et l’ont transporté d’urgence à l’hôpital, sans succès : Godfrey Gao avait déjà succombé d’une « mort cardiaque subite ». La Cleveland Clinic décrit le décès du mannequin comme « une mort soudaine et inattendue provoquée par une perte de la fonction cardiaque ». « Nous sommes choqués et attristés. »Les producteurs de Godfrey Gao sont en contact avec ses proches « pour gérer au mieux les conséquences ».

L’émission Chase Me, diffusée sur Zhejiang, est une téléréalité assez controversée en Chine. Elle met en scène deux équipes qui s’affrontent sur des épreuves physiques, après minuit, en zone urbaine. Les tournages se passent donc la nuit, accentuant donc la fatigue mentale et physique. « Je ne peux pas continuer » a crié Godfrey Gao avant de s’effondrer au sol, rapporte le journal Tencent News. Les cameramen de Chase Me ont commencé par filmer, pensant que sa chute n’était qu’une scénarisation dramatique.

Godfrey Goa est né à Taiwan en 1984 mais a rapidement déménagé à Vancouver, au Canada. Après ses études, il entame une carrière de mannequin et le succès est fulgurant. En 2011, il devient le premier mannequin asiatique au monde à apparaître dans une campagne mondiale pour Louis Vuitton et partage l’affiche de The Mortal Instruments : City of Bones avec Lily Collins et Lena Headey. En 2016, Godfrey Gao a joué le rôle principal dans le drame romantique chinoisRemembering Lichuan, faisant de lui une star.