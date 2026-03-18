Grand Théâtre : Le rappeur Kilifeu limogé !

Le rappeur sénégalais Kilifeu, membre du groupe Keur Gui, a été relevé de ses fonctions de président du Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, à l’issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi.

Selon le communiqué officiel ayant sanctionné la réunion, il est remplacé à ce poste par Monsieur Ousmane Sane, titulaire d’un diplôme en informatique de gestion.

Le document précise que cette nomination met fin au mandat de Monsieur Landing Mbessane Seck, plus connu sous son nom d’artiste Kilifeu.