La grande offensive est enclenchée depuis le lancement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane et en moins de 48 heures on approche les cinq milliards. En effet, c’est la valse des grandes fortunes et chacune d’entre elles a sorti le chéquier. Le journal « Info » indique que plus de quatre (4) milliards de nos francs ont été mobilisés.