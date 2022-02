Grande rentrée citoyenne : Assa Traoré fait pleurer le grand théâtre 

La présidente du Collectif « La Vérité pour Adama », Assa Traoré qui est invitée d’honneur de la Grande Rentrée Citoyenne a raconté l’histoire de la mort de son frère Adama Traoré tué par 3 gendarmes qui l’ont étouffé le 19 juillet 2016. Traîné jusqu’au véhicule de la gendarmerie de Persan en France, le jeune homme de 24 ans est mort devant les pompiers menottes à la main.

Quand Adama est mort, personne n’a informé la famille. Et c’est un appel de son frère aux pompiers qui l’ont basculé vers les gendarmes. Et Assa Traoré de continue le récit glaçant de la mort de Adama Traoré qui a fait coulé beaucoup d’encre et de saliver. La maman disait « S’il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous ». Mort plusieurs heures avant et c’est sur instance de son petit frère que les gendarmes annoncent la mort de Adama Traoré.

La soldate malgré elle se bat pour un monde juste. Militante antiraciste. Produit français créé par les français, la famille s’est opposée au rapatriement du corps de Adama Traoré.

C’est maintenant la Belgique qui va faire l’expertise car en France les experts sont dénoncés devant l’ordre des Médecins. Ce sont les belges qui ont confirmé la mort de Adama Traoré par les gendarmes.

Affaire Adama est devenu un symbole des violences policières. 6 ans de combat, sous l’acharnement de l’état français. Tous ses frères sont enfermés pour mettre la pression sur Elle.

Enfermé depuis 5 ans suite à une plainte de 92 gendarmes avant d’être acquitté par la cour d’assise que Assa Traoré fut mise en examen. Assa Traoré condamne l’attitude des droits de l’homme français.

Elle se bat aujourd’hui pour l’honneur et la dignité. Elle incarne la voix vivante de son frère et de tous. L’égalité ne devrait pas faire débat.

Un discours plein de chagrin qui a fait pleurer les élèves et étudiants venus de rous les coins du pays pour la dixième année de la Grande Rentrée Citoyenne organisée par la présidente de Intelligences Magazines Amy Sarr Fall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn