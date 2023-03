Grève à l’UGB : Les étudiants exigent la libération de leur camarade (document)

Les membres de la coordination des étudiants de Saint-Louis sont déterminés à se battre pour la libération de leur camarade, Doudou Lèye arrêté par la gendarmerie lors des manifestations du 16 mars. A cet effet, la coordination des étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) a décrété la suspension de toutes activités pédagogiques jusqu’à la libération de leur camarade.

Étudiant en Licence 3 au département des Sciences Juridiques à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences Juridiques et Politiques (UFR SJP), Doudou Lèye a raté les épreuves de la seconde session pour espérer décrocher sa licence et bénéficier, éventuellement, d’une sélection en master. La coordination des étudiants de Saint-Louis précise que l’étudiant en question n’est nullement concerné par les évènements qui ont occasionné son arrestation et qu’il est dans une situation sanitaire qui ne lui permet pas de faire face aux conditions de détention.