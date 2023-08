Grève de la faim : L’état de santé de Sonko inquiète Habib Sy

Habib Sy (à gauche) et Ousmane Sonko (à droite)

Cela fait 18 jours qu’Ousmane Sonko ne s’alimente plus. Inculpé et écroué lundi 31 juillet, l’opposant sénégalais, visé par sept chefs d’accusation dont appel à l’insurrection, poursuit sa grève de la faim. Et son état de santé suscite l’angoisse au sein de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi.

Pour rappel, le 6 août, Ousmane Sonko a dû être hospitalisé à Dakar en raison de son état de santé précaire. Malgré cela, le leader du Pastef, parti dissous, ne change rien à sa ligne de conduite. Habib Sy, président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, confie son inquiétude. « Ousmane Sonko continue la grève de la faim et refuse, de façon catégorique et systématique, que tout soin lui soit administré. Nous sommes inquiets parce que les combats qu’il engage, il les mène jusqu’à leur terme. Et personne ne peut prédire les conséquences d’une dégradation, compte-tenu de sa santé », a-t-il déclaré sur RFI.

Habib Sy de rajouter : « Nous lui avons adressé une correspondance pour lui demander d’arrêter la grève de la faim. Lui a décidé de continuer. Nous lui réitérons la même demande, afin qu’il reste debout, pour que nous continuions à mener le combat ensemble. »

« De l’État du Sénégal, nous ne demandons pas beaucoup de choses, sinon le respect des droits et des libertés d’Ousmane Sonko. Dans toutes ces affaires, ses droits ont été bafoués, ses libertés n’ont pas été respectées. Pour un pays qui se prévaut être un État démocratique, le recul est là, constaté par tout le monde », a conclu le membre de la coalition Yewwi Askan Wi.