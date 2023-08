Libération de Sonko : El Malick Ndiaye dément tout compromis

Interné à l’hôpital Principal de Dakar, le leader du Pastef est à son 18e jour de diète pour dénoncer les conditions de son emprisonnement. Sur ce, des informations relayant un compromis en toute discrétion entre les responsables de son parti et le gouvernement sont en cours pour faire sortir le maire de Ziguinchor de prison.

Mais El Malick Ndiaye, dément ces rumeurs largement diffusées. « Concernant notre leader Ousmane Sonko, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Son état de santé s’est gravement détérioré et nous tenons Macky Sall, son gouvernement et la justice comme responsables de tout ce qui lui arrivera. Qu’ils laissent Ousmane Sonko pendant qu’il est encore temps. On a entendu des rumeurs comme quoi, nous sommes en train de discuter en discrétion avec des autorités pour sa libération. Je ne dis pas que ça n’existe pas, mais je précise qu’on est pas au courant », soutient le chargé de communication de Pastef sur RFM et repris par Seneweb.