Grève des boulangers : Le ministère du Commerce décante la situation

Le regroupement des boulangers du Sénégal a décidé de lever son mot d’ordre de grève des 18 et 19 mars après une rencontre hier avec le ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Gueye Diop. Des engagements ont été pris par les autorités pour satisfaire une bonne partie de leurs doléances.

Sur les ondes de Sudfm, Amadou Lamine Ndiaye, secrétaire général du regroupement des boulangers, a expliqué les raisons de la suspension de la grève. Il informe que l’essentiel de leurs doléances, soit 60 %, a été satisfait. Le ministre du Commerce et de l’Industrie a également promis qu’une diminution du prix du sac de farine, située entre 10 et 30 %, sera appliquée dans les jours à venir, en plus d’autres mesures telles que la réduction des taxes sur le gasoil et l’électricité.

Selon lui, cela constitue une petite prouesse pour les boulangers. Il précise toutefois que si ces promesses sont tenues, ce sera une bonne chose pour eux. Il ajoute que lors de l’audience, Serigne Gueye Diop leur a fait savoir que, d’ici une semaine, il convoquera tous les acteurs du secteur, notamment les meuniers et les vendeurs de levure, afin de travailler sur les prix, notamment en déterminant le coût réel de production du pain en 2024 dans le cadre de la restructuration de la filière boulangère, rapporte Senego.