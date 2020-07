Grève : Le forum du Justiciable demande au Sytjust d’assurer le service minimum

Les trois semaines de grève ininterrompues du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) sont lourdes de conséquence pour les citoyens et les justiciables. La non délivrance et la non réception de certains dossiers tels que : les actes d’état civil, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, les registres de commerce et les extraits des décisions de justice paralyse le fonctionnement du service public de la justice.

Le Forum du justiciable très soucieux du bon fonctionnement du service public de la justice demande au Syndicat des travailleurs de la justice d’assurer le service minimum aux citoyens et invite le ministre de la justice à recevoir et à discuter avec le Syndicat des travailleurs de la justice pour trouver des accords durables dans l’intérêt de tous.

Fait à Dakar, le 14 Juillet 2020

Bureau Exécutif