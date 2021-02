Guéri de la Covid-19…Atépa parle de ses « moments difficiles »

Guéri de la Covid-19 il y a quelques jours, après avoir été admis à l’hôpital principal de Dakar où il a fait 3 jours, avant de retourner chez lui pour continuer le traitement, Pierre Goudiaby Atépa, a parlé de ses « moments difficiles » au micro de nos confrères de Dakaractu.

« Je suis sorti d’affaire. C’était des moments difficiles, mais grâce à Dieu je me sens mieux », a rassuré l’architecte, qui a tenu à saluer l’assistance du Samu National qui s’est occupé de sa prise en charge sanitaire. « Je ne pourrais pas ne pas me souvenir de cette présence du Samu qui fait un travail remarquable dans le cadre de la prise en charge des malades de la Covid-19. J’ai bien été témoin des efforts qu’ils font dans ce sens », a ajouté l’architecte, convalescent.

Par ailleurs, Pierre Goudiaby Atépa a tenu à lancer un message de sensibilisation surtout en ce qui concerne le respect des gestes barrières. « Je saisis cette occasion pour demander à tous de respecter les mesures barrières. Sachez que cette maladie n’arrive pas qu’aux autres et surtout, votre santé est entre vos mains. Il faut plus de vigilance et d’attention ».