Guerre contre covid-19 : Des ministres mis au chômage technique

Ouf ! Voilà ce que l’on pourra dire. Le Président de la République Macky Sall vient de prendre la décision que tout le peuple sénégalais attendait de lui. L’on ne doit plus parler en principe, des ministres, Amadou Bâ en charge des Affaires étrangères, Mansour Faye du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Oumar Youm, des Infrastructures et des Transports terrestres, Alioune Sarr du Tourisme et des Transports aériens, ainsi que le ci-nommé Moïse Diégane Sarr, secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’Extérieur.

Nous avons en face des membres du gouvernement dont certains se sont illustrés sinistrement dans la gestion du dossier lié à la crise que traverse le Sénégal, à l’instar de l’humanité entière liée à la guerre sans aucune déclaration de feu que nous déclare l’ennemi dangereux, invisible et vicieux, le covid-19. Un ennemi éperdument dangereux devant qui, il ne faut jamais baisser la garde.

Le Chef de l’Etat Macky Sall, suivant les recommandations du peuple sénégalais, a mis en place un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du covid-19 (Force covid-19). Désormais, c’est le rigoureux général, François Ndiaye à qui tout est confié.

La décision du Chef de l’Etat Maky Sall qui suit les recommandations de son peuple ne peut qu’être salutaire. Tout au long du début de la crise liée à l’attaque de la pandémie du covid-19 contre le Sénégal, et surtout après avoir l’onction et le consensus de toute la nation derrière lui, le Chef de l’Etat s’est retrouvé subitement mis en mal à cause de décisions mal appropriées de la part de membres de son gouvernement comme les ministres Mansour Faye, Amadou Bâ et le secrétaire d’Etat Moïse Diégane Sarr.

Des personnages qui fort heureusement se trouvent maintenant hors du circuit avec la mise sur pied du Comité de suivi des opérations du Force covid-19. Dieu soit loué. Des ministres dangereux pour l’intérêt de la nation à ce moment crucial de l’histoire de l’humanité toute entière, pour certains parmi les cités, sont dorénavant hors du circuit. Désormais, c’est le général François Ndiaye qui prend tout en main. La fin du début d’une délinquance qui commençait à naître.

La rédaction de Xibaaru