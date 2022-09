Guy Marius Sagna descend Aissata Tall Sall

« On raconte que dans un pays, un ministre des affaires étrangères était si incompétent qu’on l’appelait le ministre étranger aux affaires. Aissata Tall Sall ministre des affaires étrangères du gouvernement néocolonial du président Macky Sall n’est pas incompétente. Mais quand on est le ministre d’un président valet de l’impérialisme vous ne pouvez qu’avoir un discours et une posture de « ministre étranger aux affaires ». La diplomatie sénégalaise au service de la France pour éviter que le Mali ne révéle à l’ONU le néocolonialisme et la complicité de l’État français avec le terrorisme au Sahel.