Guy Marius Sagna : « Il n’y aura plus de discussion à l’Assemblée nationale… »

Ainsi donc la majorité parlementaire BBY pense qu’elle peut empêcher arbitrairement pendant deux (02) ans que mes 20 propositions de résolution de mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire soient inscrites à l’ordre du jour parlementaire et venir mettre à l’ordre du jour sa motion de censure. Je vais être clair: il n’y aura plus de discussion à l’Assemblée nationale puisque BBY refuse systématiquement toute discussion sur mes 20 propositions de résolution de mise sur pied de commission d’enquête parlementaire.

Pour rappel, voici la liste de mes 20 propositions de résolution de mise sur pied de commission d’enquête parlementaire que j’ai déposées.

PROPOSITION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE

04 novembre 2022

1. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la situation administrative et financière de la poste

23 août 2023

2. ⁠Résolution de création de commission d’enquête parlementaire relative à l’incident de la Pirogue ayant chaviré à Ouakam entraînant le décès de 18 personnes (Alioune Sall et Guy Marius Sagna)

3. ⁠Résolution de création de commission d’enquête parlementaire relative au bilan et fonctionnement de la CREI ( Guy Marius Sagna et Alioune Sall)

07 décembre 2023

4. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les chantiers du ministère de l’enseignement supérieur.

5. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les arriérés de salaires que subissent les travailleurs de FERA.

6. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les nombreux arriérés de salaires, de primes et d’heures supplémentaires au niveau du ministère de l’intérieur.

7. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative au contrat par entente directe pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d’imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l’hôpital de Bakel et du centre de diagnostic et d’imagerie(cdim) au centre hospitalier régional de Fatick et fourniture de matériel roulant ( ambulance médicalisée) entre le ministère de la santé et de l’action sociale(MSAS) et la société Afrique conception distribution (Acd) pour un montant de 71.315.140.944 Fcfa

11 décembre 2023

8. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur une affaire relative à des permis d’autorisations ou permis d’exploration et d’exploitation de mines de diamants impliquant le président de la République Macky Sall

14 décembre 2023

9. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative au matériel agricole, semences et aux engrais subventionnés

18 décembre 2023

10. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’argent des Jambars morts en 1991 et ayant participé à la guerre du golfe

27 décembre 2023

11. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative au cadeau fiscal de 136 milliards de francs CFA que le gouvernement du Sénégal a offert à la Sabadola Gold Opération (SGO) filiale du groupe Endeavour Minning Corporation en 2022

30 avril 2024

12. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative au matériel agricole, aux semences et aux engrais subventionnés pour l’amélioration de leur qualité, de leur achat, de leur distribution en vue de satisfaire les paysans sénégalais.

06 mai 2024

13. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative au « scandale du sucre ajouté » dans les produits Nido et cerelac vendus par la société Nestlé au Sénégal

07 mai 2024

14. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’utilisation des enseignants vacataires des universités publiques

15. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative au programme Xëyu Ndaw Ni

16. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative à la gestion de l’hôtel King Fahd Palace(KFP) de 2012 à 2023

17. proposition de résolution de mise sur pied de commission d’enquête parlementaire sur la situation des travailleurs du FERA

17 mai 2024

18. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative à la situation de la Falémé

27 août 2024

19. Proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative à «la protection des femmes en milieu de travail particulièrement des femmes en état de grossesse ».

29 août 2024

20. proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire relative à « La situation dans les centres d’appels »

Guy Marius Sagna (GMS)