Guy souhaite joyeux anniversaire à Macky….à sa manière

MACKY SALL : JOYEUX ANNIVERSAIRE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL…Par Guy Marius Sagna

En ce jour de votre anniversaire monsieur le président, vous savez comme moi que plus de 20.000 enfants de moins de 05 ans meurent chaque année au Sénégal de diarrhée, de toux…Ce sont vos politiques dictées par le FMI et la Banque mondiale aux recettes néolibérales privant le Sénégal d’une politique sanitaire nationale, démocratique et populaire qui les assassinent avant leur cinquième anniversaire. Ils n’auront jamais 59 ans.

En ce jour de votre anniversaire monsieur le président, certains sénégalais n’auront pas le bonheur de souhaiter à leur proche « joyeux anniversaire » car mort dans le désert du Sahara, dans la mer méditerranée ou l’océan atlantique à cause de votre PSE. Le vrai PSE celui-là qui signifie Plan Sans Emploi et qui pousse nos compatriotes sur les routes de l’émigration irrégulière. Ils n’auront jamais 59 ans.

En ce jour de votre anniversaire monsieur le président, vous n’êtes pas encore à la retraite. Vous avez 59 ans. Certains de nos compatriotes ont loin d’avoir 59 ans et ils sont déjà « à la retraite » du fait du chômage endémique résultat de votre politique extravertie. Vous faites tout en France monsieur le président sauf peut-être votre enterrement. Je vous souhaite malgré tout une longue vie qui je l’espère vous amènera à la conversion anti-impérialiste et panafricaine.

En ce jour de votre anniversaire monsieur le président de la république Macky Sall, vous avez 59 ans. 59, c’est presque le pourcentage de sénégalais qui sont analphabètes et qui est de 54%. À cause de vous, ils ne pourront jamais écrire « joyeux anniversaire » dans une langue.

Monsieur le président, vous avez 59 ans. Je suis sûr que vous en voulez 59 autres. Mais ne pensez-vous pas que le franc CFA néocolonial n’aurait pas du avoir 59 ans ?

Monsieur le président Macky Sall, à 59 ans quand même vous avez encore toute votre tête. Comment faites vous pour signer les APE, les accords de pêche léonins contre les intérêts du Sénégal et de l’Afrique ?

Monsieur le président, en ce jour de votre anniversaire, pensez s’il vous plaît à tous ceux qui fêtent depuis des années leur anniversaire en prison car nous avons un déficit de 600 juges, car vous avez posé vos deux genoux sur le cou de la justice.

Monsieur le président Macky Sall, vous avez aujourd’hui 59 ans. Qu’il eût été beau qu’en vos 59 ans que le taux brut de préscolarisation soit au moins de 59% et non de moins de 20%.

Monsieur le président, je ne cherche pas à gâcher la fête en ce jour de votre anniversaire. Mais permettez que je termine par une chose. Monsieur le président selon la constitution du Sénégal, quand vous fêterez votre 63e anniversaire, vous ne serez plus président de la république car vous n’avez pas droit à trois mandats successifs.

Joyeux anniversaire monsieur le président de la république Macky Sall !

Guy Marius Sagna