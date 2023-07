TITRE : Halte à l’émigration clandestine de nos jeunes ressources humaines vers l’Europe : un paramètre socio-économique déterminant à l’épreuve présidentielle de Février 2024.

A propos de l’émigration, les histoires racontées dans le Coran sont autant de leçons, pour l’humanité, qui démontrent la nature de Dieu. L’histoire du prophète Lot, pour sa part, est particulièrement pertinente dans le contexte du 21e siècle.

Au demeurant, l’actualité du phénomène social de migration décriée par la presse est atroce par son lot de morts. Les justifications de la prise de décision des jeunes dans l’option de se jeter en mer sont de nature perplexe. En juxtaposition à notre texte ici-bas, nous souhaitons que notre jeunesse prise dans les filets de l’émigration clandestine prête une oreille attentive à nos guides religieux qui ne cessent de condamner l’aventure en mer ou par le désert. Dans la même attitude, surtout que ces jeunes désœuvrés trouvent en nos politiques : une exhortation et confiance pour rester dans le pays et participer à son redressement. Il est question de restaurer les équilibres rompus de la République. Cette prise de conscience les poussera à ne point choisir l’émigration clandestine comme moyen de survivre ailleurs. Les pays d’accueil n’ont aucun respect des droits de l’homme au sujet des émigrés clandestins ou irrégulièrement arrivés par voie parallèles aux normes de voyage classiques. Rien ne plaide pour le départ de nos jeunes ressources humaines aux bras vigoureux.

BASE D’APPUI : La mer, c’est l’inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés. La mer, c’est l’immense misère. L’âme à vau – l’eau dans ce gouffre,

Peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera ? (Victor. HUGO –Les Misérables).

REFERENCE: 24 Heures Mercredi 12 Juillet 2023 N°1858 P.6 : Disparation d’au moins 300 personnes dont des Sénégalais en partance pour l’Europe : Une débâcle sénégalaise. Abdoulaye Diop et Alima Diagne.

24 Heures Jeudi 20 Juillet 2023 N°1865 P.7 : 400 migrants encore dans les centres au Maroc. 231 déja au Sénégal, plusieurs d’entre eux déshydratés. Les embarcations venaient de Rufisque, de Mbour, de Kaffrine, et de Kayar. Il y avait majoritairement des sénégalais. 3 décès ont été enregistrés.

Dakartimes N°1815 Mercredi 12 Juillet 2023 P.6: Migrants Sénégalais disparus en mer.

Dakartimes Mercredi 19 Juillet 2023 N°1821 P.2 : Droits de l’homme et de droit des refugiés : La loi britannique sur l’immigration illégale, un précédent inquiétant pour le démantèlement des obligations liées à l’asile (ONU).

Mémorandum de l’Association Coalition Luttant Contre l’Emigration Clandestine des Jeunes vers l’Europe Récépissé N°12785 en date du 5 Février 2007 intitulé : la recrudescence de l’émigration des jeunes en dépit des politiques de jeunesse. Quelle approche de style nouveau adopter pour que halte à ce drame crucial ?

Le vote du 25 Février 2024, pour remporter l’élection présidentielle est certes un enjeu sans commune mesure dans toute la dimension de l’émigration clandestine des jeunes vers l’Europe. Cet acte citoyen mesurable est fort significatif dans une République, traumatisée par la perdition de sa jeunesse. Elle constitue pourtant les vrais acteurs votants pour un but commun :

Elire un Président soucieux du bon devenir du Sénégal. En ligne de mire l’épanouissement de la jeunesse. Cette frange vulnérable aux chocs est à protéger des maux liés à la sortie clandestine du pays. Un Président de la République au service du peuple. Les jeunes constituent un pourcentage impressionnant de l’électorat. Ils sont surtout majeurs pour bien choisir un Président à l’écoute de leur doléance légitime. Un Président qui apporte de bonnes solutions aux problèmes et le fait de se servir sans commune mesure de nos maigres ressources ou de les partager avec compagnons est exclu du choix présidentiel des jeunes. Ils ont trop souffert des errements. Le programme Gouvernance-Migration et Développement a trop tarder pour s’étendre auprès de la cible. C’est de l’avis des observateurs à l’adresse des jeunes au nom de qui telle ressources financières ont été octroyées par les partenaires au développement. Ces entités internationales ressentent avec amertume, les conséquences désastreuses du fléau. L’émigration clandestine des jeunes est un véritable facteur de déstabilisation pour le Sénégal à l’aune de février 2024 ; les analystes dont la presse fort avertie des enjeux du déroulement de la présidentielle ont la même appréhension.

La différence peut être énorme en termes de propositions de programmes capables de mettre l’eau à la bouche de la majeure partie des jeunes électeurs. En tout cas les jeunes tortillés par la disette ne demandent que d’avoir un Président qui s’occupe du bon devenir du pays dont ils sont les acteurs et bénéficiaires. Dans cette dynamique démocratique, il faut bien parler aux jeunes électeurs et électrices des questions et réponses captivantes et motivantes. Lesquelles s’adressent à la cible votante. Les programmes doivent être, canalisateurs, accrocheurs, pugnaces. La fin de l’immigration clandestine des jeunes doit être annoncée par des propositions concrètes de sortie de crise.

Nos jeunes miraculeusement arrivés en Europe subissent des tracasseries quotidiennes du fait de leur séjour illégal. Il nous faut anéantir à jamais l’élan suicidaire de l’émigration qui dégrade nos valeurs. La recrudescence de ce fléau qui place dans le désarroi doit prendre fin. L’Etat est interpellé à s’évertuer dans cette option publique. Le Sénégal doit être construit par ces ressources humaines jeunes. Elles sont les acteurs et bénéficiaires d’un Sénégal émergent.

Nos jeunes portent en bandoulière la sortie du pays suite à leur étouffement ou de mal vivre au Sénégal. Le constat est d’actualité. Les médias ne cessent de nous interpeler sur les conséquences de ce drame en mer. Les politiques gouvernementales de réconfort mises en branle n’ont pas porté les fruits escomptés.

Ces tactiques au chevet des jeunes agonissant sous l’empreinte du chômage demeurent inefficientes. Encore moins porteurs d’espoir, pour une insertion sociale des jeunes vivant dans un tourbillon de précarité indescriptible. Toutefois si les politiques de jeunesse sont bien rédigées sur papiers par les autorités, il reste que des mains expertes n’ont pas été choisies pour le management de l’avenir de nos forces si jeunes. Elles sont bien décidées à se prendre en charges. Pour preuve Barca ou Barsakh.

Une étude a mis en relief le manque de doigté managérial dans les structures financières d’accompagnement des jeunes. Hormis la tracasserie administrative y figurent les règles rigides d’octroi. Les choix des bénéficiaires sont biaisés.

Les critères font appel à une appartenance politique. Le choix est aux antipodes de la rectitude financière. Les ressources sont détournées par une affectation autre que l’emploi des jeunes. Les publicités mensongères par le truchement de séminaires sans contenu constituent la forme la plus visible de la mal gouvernance des structures d’accueil des jeunes éplorés. Tels états de fait déplorables et actes répréhensibles dans un Etat de droit justifie en partie le mécontentement des vrais bénéficiaires.

Ce pan social de jeunes forces vives vit dans leur situation de désœuvrement, malgré leur formation académique et professionnelle. C’est sans doute pourquoi ils sont aux premières lignes dans les manifestations mettant en cause le bon devenir du Sénégal. Hélas c’est cette donne qui échappe à nos gouvernants. Ils reproduisent des schémas décriés.

Le Mémorandum cité décrit, les vrais motifs de l’exclusion des jeunes des fonds qui leur sont destinés, dans la rectitude de l’affectation. Leur texte parle du non maitrise de gestions de ressources financières mises en place sous le couvert d’ajustement social des jeunes. Parmi les jeunes candidats de l’émigration clandestine figurent des diplômés d’université et/ou institution supérieur de management. Quel gâchis humanitaire.

Convenons en, la gestion des ressources humaines des jeunes n’est pas un secteur économique mais une fonction transversale dont toutes les entreprises ont besoin. Gérer les relations sociales, manager les ressources humaines, valoriser les carrières, recruter de bons profils sont autant de facteurs déterminants pour la réussite d’une société et qui demande des compétences professionnelles et humaines solides. C’est par là une voie pour freiner à jamais l’émigration clandestine des jeunes sénégalais tout sexe confondu.

Le Sénégal est confronté à la recrudescence des vagues désastreuses de l’émigration clandestine. On assiste dans notre pays à un désarroi total des jeunes en liaison à ce fléau renaissant avec son lot de mort et de scène macabre. La sonnette d’alarme doit être tirée en vue d’éradiquer à jamais ce mal si affligeant. Dans la catégorie des parties prenantes à ce voyage suicidaire figurent les jeunes, l’avenir du Sénégal. Les rescapés de la mer, sont éparpillés dans la diaspora. Le peuple exaspéré, écœuré, excédé, par le sinistre de l’émigration des jeunes par la mer ou voie terrestre demeure inconsolable. L’émigration clandestine des jeunes sénégalais et sénégalaises, qu’elle soit forcée ou volontaire est devenue un phénomène social. Ce drame marque un paramètre de désolation et de lamentation. L’affliction qu’elle suscite dans toutes les couches de la société est indescriptible. Plusieurs facteurs d’ordre conjoncturel et structurel, expliquent cette donne, en phase de devenir l’un des enjeux majeurs d’une adéquate politique de jeunesse.

Le bilan est trop lourd. Les conséquences désastreuses. Les perspectives pour que halte à cette hécatombe ne sont point ajustées à la dimension du phénomène.

