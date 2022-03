Hausse de 4.000 du prix de la tonne de ciment

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine commence à avoir des conséquences sur la production du ciment au Sénégal. Le prix de la tonne a connu une hausse depuis quelques jours. Alors qu’elle était fixée entre 65.000 et 66.000 FCFA depuis le début de l’année, selon la marque, la tonne est vendue aujourd’hui à soit 68.000 ou 69.000 dans certaines quincailleries de Dakar. Selon ces vendeurs, cette hausse se justifie par la remontée du prix du baril de pétrole et des autres intrants dont le charbon. Ce qui fait que les cimenteries ont imposé une hausse d’au plus 4.000 francs sur le prix de la tonne, rapporte Pressafrik.