Hausse des prix : Le député Abdou Mbow interpelle le ministre du Commerce

Le député Abdou Mbow a adressé une question écrite au ministre de l’industrie et du Commerce. Ce, suite aux dénonciations tous azimuts, notamment par les acteurs, de la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité.

» Depuis quelques jours, des voix s’élèvent pour dénoncer la hausse de certaines denrées de première nécessité, notamment l’huile et le sucre. Face à cette situation, une inquiétude profonde commence à habiter les ménages sénégalais qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts et à faire vivre leurs familles décemment », a-t-il fait remarquer.

D’après lui, » l’inquiétude grandit d’autant que le mois de Ramadan, moment privilégié de dévotions et de prières pour les musulmans de notre pays, approche, et qu’à cette angoisse des Sénégalais face à la vie de plus en plus chère, s’ajoute une possible pénurie de sucre, du fait d’un manque de stock considérable de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) selon certains commerçants », a-t-il évoqué.

L’honorable député interpelle le ministre de l’Industrie et du commerce sur cette situation. « Si ces faits angoissants sont avérés, quelles stratégies compte utiliser le gouvernement pour soulager les populations? Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma parfaite considération ».